Москва, , 10:33 — REGNUM Переговоры по контролю над вооружениями чрезвычайно необходимы и приступать к ним нужно незамедлительно. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был продлён по «политическому решению администрации Байдена».

«Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что это будет комплексный, очень сложный разговор. Сейчас стоит вопрос о том, как и когда начинать эти переговоры, а также в рамках каких механизмов, добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Это тоже предстоит сегодня определить двум президентам», — сказал Песков.

Он указал на то, что стратегическая стабильность и контроль над вооружениями — это тонкая и комплексная материя, такая «субстанция», которая выходит за рамки двусторонних отношений России и США.

«Это касается всего мира», — констатировал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года вступило в силу соглашение между США и Россией о продлении на пять лет Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Договор будет действовать в том виде, как был подписан ранее, без изменений и дополнений.

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В мае представитель США на конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд заявил, что Россия и Соединённые Штаты соблюдают свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.