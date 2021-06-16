Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе для противодействия Китая, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что тихоокеанская группа может быть сформирована по аналогии с постоянными военно-морскими силами НАТО в Атлантике, которые были созданы в 1968 году.

При этом пока неизвестно, будут ли входить в группировку только корабли ВМС США или предусмотрено участие других стран.

«Глава Пентагона заявил, что сейчас предстоит время поработать, остается много деталей, которые нуждаются в финальной проработке», — отметил собеседник издания.

Напомним, ранее Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что возросший уровень сотрудничества между Россией с Китаем является поводом для беспокойства для администрации президента США Джо Байдена.

По словам источников, на протяжении многих лет российско-китайские отношения не выходили за рамки тактического сотрудничества или временного партнерства, однако в течение последнего времени взаимодействие России и Китая стало трансформироваться «во что-то более устойчивое и стратегическое».

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