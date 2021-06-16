16 июня 2021 | Время чтения 9 мин

Максим Исаев, , 12:20 — REGNUM В преддверии встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве, почти все глаза Вашингтона по-прежнему обращены на другого соперника. Ранее министерство обороны США объявило о завершении пересмотра стратегии национальной безопасности страны в отношении Китая. Хотя официальные лица пока не говорят о сути документа или о том, как он будет реализован на практике, важнее то, о чем сам этот документ свидетельствует: о намерении поставить Пентагону, да и всему правительству США общую цель — подготовиться к долгосрочному стратегическому противостоянию с Китаем, пишет эксперт по международным отношениям Элиз Лаботт в статье, вышедшей 16 июня в Foreign Policy.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Байден говорил постоянно и до того, как вступил в должность, считая, что усиление Китая является центральным вызовом для США в нынешнем столетии. Байден предупредил, что если США не восстановят свое конкурентное и технологическое превосходство, Китай «съест их обед». Даже на встречах с лидерами «Большой семерки» и НАТО Китай по-прежнему был в центре внимания Байдена. Американский лидер попытался, с некоторым успехом, сплотить обе организации для создания единого фронта против долгосрочного вызова со стороны Пекина.

Безусловно, в отличие от того «почтения», которое перед Путиным «испытывал» бывший президент США Дональд Трамп, Байден назвал российского лидера «убийцей» и ввел против Москвы ряд запретительных мер после очередной кибератаки Кремля. Тем не менее, несмотря на жесткие заявления Байдена, некоторых наблюдателей за Россией беспокоит то, что он несколько зациклен на соперничестве великих держав с Китаем и посылает Москве неоднозначные сигналы. Это позволяет предположить, что он чрезмерно драматизирует угрозу со стороны Пекина, принижая неминуемую угрозу России США и их союзникам.

«Я думаю, что политика Байдена в отношении России сейчас выглядит немного наивной. Похоже, люди уверены, что могут поместить Россию в маленькую коробочку и привязать к ней бантик, а Россия будет вести себя хорошо в течение следующих четырех лет, и мы сможем просто закрыть на нее глаза», — подчеркнула Мелинда Харинг, заместитель директора Евразийского центра в Атлантическом совете.

«Россия представляет собой гораздо большую краткосрочную угрозу. Китай представляет собой более серьезную долгосрочную угрозу», — добавила она.

Торговые переговоры между США и Китаем

Россию, которую иногда с насмешкой называют бензоколонкой с ядерным оружием, нельзя считать списанной державой, даже если она и не представляет для США почти такую же экономическую проблему, как Китай.

Москва модернизировала свои вооруженные силы — как за счет передовых систем вооружений, так и за счет ядерного потенциала — в намного большей степени, чем члены НАТО на сегодняшний день. Россия использует обширный экспорт нефти и газа и контролирует ключевые трубопроводы в Европе, чтобы придать себе больший геополитический вес и возможность запугать уязвимых соседей. Энергетические возможности России только увеличиваются, поскольку к сентябрю ожидается завершение строительства еще одного трубопровода, по которому российский газ через Балтийское море пойдет в Германию.

Путин продолжает поощрять дестабилизацию и агрессивно угрожать интересам США от Арктики до Европы и Средиземного моря. Он «аннексировал» территорию на Украине и продолжает свою агрессию в отношении Киева, осуществляя массированное наращивание сил у границы. Он пошел на военное вмешательство для оказания поддержки «диктатору» в Сирии, а также выделил экономическую помощь для поддержки другого «диктатора» в Белоруссии. Внутри страны Путин подозревается в том, что отдал приказ об «отравлении» «лидера оппозиции» Алексея Навального перед тем, как посадить его в тюрьму вместе с сотнями других диссидентов.

Несмотря на все это, Кремль продолжал вмешиваться в выборы в США, последний раз в 2020 году, а также совершал колоссальные кибератаки против правительственных учреждений США. Даже криминальные хакеры в России представляют угрозу для корпоративных сетей США, о чем свидетельствуют недавние атаки программ-вымогателей на крупный трубопровод в США и их крупнейшую мясоперерабатывающую фабрику.

Помимо того, что Россия может нанести ущерб либеральному международному порядку, российские власти также имеют намерения, которых не придерживается председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер находит те аспекты мирового порядка, которые работают на него, но хочет пересмотреть глобальную систему, чтобы дать Китаю большее право голоса. Путин же «просто хочет его разрушить».

Си Цзиньпин на корабле ВМС Китая Chinamil.com.cn

В отличие от Си, который осознает взаимосвязь экономик США и Китая, Путин рассматривает гибель США как победу для России. Несмотря на все ястребиные разговоры о Пекине в Вашингтоне, возможности для двустороннего сотрудничества с Си по-прежнему больше, чем с Путиным, который видит ослабление Байдена внутри страны и за рубежом как способ минимизировать свою внутреннюю политическую уязвимость.

Ничто из этого не отменяет все большую угрозу Китая. За последнее десятилетие Китай расширил свой военно-морской флот, превратив его в крупнейший в мире. Он установил больший контроль над Южно-Китайским морем, ввел зону противовоздушной обороны в Восточно-Китайском море и активизировал военную, дипломатическую и информационную войну против Тайваня, партнера США, захват которого Пекин уже давно планирует.

Китай участвует в кампании воровства интеллектуальной собственности против США, используя кибератаки для кражи как военных, так и промышленных секретов. Пекин также применил экономическое принуждение и так называемую дипломатию долговых ловушек, чтобы расширить свое влияние, подорвать глобальную конкуренцию и приобрести критически важную инфраструктуру — экономически жесткое поведение, которое G-7 признала в эти выходные на саммите лидеров в Корнуолле, Англия.

Но многим союзникам США угроза России кажется гораздо более непосредственной, чем долгосрочная проблема Китая. Путин активно стремится расширить сферу своего влияния на задворках Европы. Он продолжает свою «агрессию» против Украины, разместив на границе с ней более чем 100 тыс. военнослужащих и большое количество техники.

В этом году Москва и Минск планируют провести совместные учения по моделированию войны со странами НАТО. В своей апрельской речи о состоянии дел в стране Путин зловеще предостерег западных лидеров от пересечения «красной линии» в сфере безопасности России и пообещал «асимметричный» ответ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что отношения между НАТО и Россией «находятся на низком уровне, на самом низком уровне с момента окончания холодной войны».

Йенс Столтенберг Nato.int

Тем временем администрация Байдена подтолкнула союзников по НАТО повернуться в сторону Китая, и альянс согласился упомянуть о необходимости противодействия Китаю в своей Стратегической концепции. В коммюнике, которое будет опубликовано после завершения саммита, лидеры НАТО отметят, что «заявленные амбиции и напористое поведение Китая представляют собой системные вызовы основанному на правилах международному порядку и областям, имеющим отношение к безопасности альянса».

Но попытка Вашингтона расширить миссию НАТО, даже несмотря на то, что ее члены уже и так не справляются с собственными обязательствами по сдерживанию России, может оказаться открытым приглашением для Путина продолжить сеять беспорядок.

Прибыв на саммит НАТО в Брюссель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что, хотя альянс должен смириться с растущим влиянием Пекина как «гигантским фактом в нашей жизни и стратегическим соображением», лидеры НАТО не рассматривают Китай как противника, так же они смотрят на Россию.

«Я не думаю, что кто-либо из присутствующих сегодня за столом хочет погрузиться в новую холодную войну с Китаем», — сказал Джонсон.

Пока что администрация Байдена, похоже, удовлетворена стремлением к перезагрузке в отношениях с Россией во всем, кроме имени. Байден ввел то, что он назвал в недавнем эссе в Washington Post, «значимыми последствиями для поведения, нарушающего суверенитет США», включая вмешательство в выборы 2020 года и кибератаку SolarWinds, а также «аннексию» и «оккупацию» Крыма Россией и нарушения прав человека. Среди принимаемых мер были дипломатические высылки и новые санкции против российских олигархов и других лиц, работающих от имени Путина.

В то же время Байден также снял санкции с компании, строящей вызывающий споры трубопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией, и снял санкции с «приятеля» Путина, который возглавляет фирму, стоящую за проектом. Критики назвали трубопровод главной геополитической наградой Кремля.

Байден пригласил Путина на саммит в Женеве, чтобы установить более «стабильные и предсказуемые» отношения между Вашингтоном и Москвой, что, по словам Путина, он тоже хотел бы видеть. Но поскольку встреча была назначена, Путин, похоже, был настроен на дальнейшую дестабилизацию. Связанные с Россией хакеры дважды атаковали критически важную инфраструктуру США, а российский суд признал политическое движение Навального экстремистской сетью. Между тем белорусский президент Александр Лукашенко, который полностью зависит от поддержки России, в мае почувствовал себя достаточно «смелым, чтобы захватить пассажирский самолет» и арестовать известного диссидента.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Байден сказал, что готов жестко заявить о том, что такое поведение неприемлемо, и обозначить красные линии, если оно будет продолжаться, но трудно представить, что встреча остановит «агрессию» Путина, если после саммита не будет выработана новая политика.

Бывший посол США в России Майкл Макфол предупредил, что даже после завершения саммита Соединенные Штаты «не могут заморозить отношения между США и Россией, чтобы сосредоточиться на более серьезной проблеме Китая. Как недавно доказал Путин, собирая российских солдат на границе с Украиной или проводя новые кибератаки, он этого не допустит».

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Ожидания от саммита в Женеве невысоки. В лучшем случае Байден и Путин могут установить некоторые взаимоприемлемые правила игры, чтобы избежать прямой конфронтации, которая может быстро обостриться. Откровенный обмен мнениями, не скрывающий разногласий, как обещали оба лидера, мог бы стать отправной точкой для такого соглашения. Установление диалога по таким ключевым вопросам, как ядерная, кибернетическая и космическая безопасность, а также сотрудничество по другим транснациональным угрозам, таким как изменение климата и цифровые валюты, будет рассматриваться как успех, и эксперты и дипломаты с обеих сторон считают подобное развитие событий достижимым.

Но это не означает, что у Соединенных Штатов должны быть нереалистичные ожидания относительно того, во что на самом деле играет Путин, — и если Байден думает, что сможет изменить отношения с Россией после одной встречи в Женеве, он неизбежно будет разочарован.

Если Соединенные Штаты не приложат серьезных усилий для противодействия непосредственной российской угрозе, они не смогут добиться успеха в гораздо более долгосрочном противостоянии с Пекином. Если Байден недооценит как скрытую силу России, так и непоколебимую решимость Путина бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам, вместо Китая американский обед съест Россия.