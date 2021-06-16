Кострома, 16 июня, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил мужчин, спасших троих детей на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Костромичам вручили благодарственные письма и наградные часы с символикой региона.

Https://adm44.ru Награждение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в многоквартирном доме в костромском микрорайоне Венеция произошёл 6 июня 2021 года. Очагом возгорания стал диван в кухне, который поджог один из находящихся дома детей. Взрослых в этот момент рядом с ними не было.

Заметив дым, трое местных жителей эвакуировали детей с третьего этажа, забравшись на здание по водосточной трубе. Станислав Смирнов забирал детей с балкона третьего этажа и передавал их Джамалу Гассояну. Далее ребят принимал Иван Потемин. Ещё один сосед семьи — Кирилл Никитин взламывал дверь горящей квартиры.

Отметим, что часть спасителей успели поблагодарить в День России 12 июня. Видео с вручением грамот попало в социальные сети и вызвало неоднозначную реакцию костромичей. Из-за праздника на мероприятии не смогли присутствовать главы Костромы, награждение прошло у Центра гражданской защиты. Горожане сочли, что благодарить мужчин нужно было в центре города в «более торжественной» обстановке, а не на «задворках». В настоящее время МЧС готовит документы о представлении костромичей к ведомственным наградам.