Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена покажет, что важнее для Вашингтона — здравый смысл или геополитические расчеты. Об этом 16 июня сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Через несколько часов мы узнаем, что важнее для американских партнеров: здравый смысл или геополитические расчеты», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Также Полянский выразил надежду на то, что обвинения американской стороны в стиле highly likely (англ. «весьма вероятно») по итогам саммита будет заменено экспертными дискуссиями на основе фактов «о том, как починить то, что еще можно починить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США должны срочно начинать переговоры по теме контроля над вооружениями.