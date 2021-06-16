Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Тема кибернападений будет одной из ключевых для США на предстоящем саммите на высшем уровне в Женеве. Такая ситуация беспрецедентна, так как кибероружие потеснило в повестке ядерные арсеналы, пишет газета The New York Times.

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Издание отмечает, что на протяжении 70 лет на встречах американских президентов с руководителями СССР или России преобладало обсуждение ядерной угрозы. Речь шла об огромных ядерных арсеналах, которые наращивались с 1940-х годов в качестве инструмента сдерживания и устрашения.

«Теперь, когда президент Байден готовится к встрече в Женеве с президентом Путиным в среду, впервые кибероружие вошло в число ключевых вопросов повестки», — говорится в публикации.

Отмечено также, что кибератаки на инфраструктуру США выявили уязвимости, которые глава государства не может игнорировать. Для президента США Джо Байдена по-прежнему значима тематика ядерного оружия, но «более неотложная задача» — принятие мер против новых кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, кибернападения власти США приписывают России. Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал подобные обвинения смешными и нелепыми.