16 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети оценили заявление депутата украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Софии Федины, которая считает, что Россия якобы «похитила» у Украины название и пытается «присвоить себе» историю Киевской Руси.

Оксана Переможенко, , 12:03 — REGNUM Депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» София Федина считает, что Россия якобы «похитила» у Украины название и пытается «присвоить себе» историю Киевской Руси, сообщает 15 июня украинское издание «Шарий.nеt».

Древнейшая история. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналистов издания о разнице между русским и «московским» языком (в интерпретации Федины), депутат Рады ответила: «Московский язык является так называемым вашим русским языком, однако если мы говорим об исторической справедливости, то Москва «скоммуниздила» у нас название, историю и пытается приписаться к истории Киевской Руси. Нет России и какого-то там русского мира. Есть Московия и Московская Федерация, которая зародилась на болотах Москвы», — считает депутат украинского парламента.

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Заявление украинского парламентария в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие подвергли критике исторические познания украинского политика.

«Долго же молчала! Наверное, отдыхала где-то? А теперь вылезла! Как чёрт из табакерки!» — написала Elena S.

«Мозги у неё «скоммуниздили», ещё при рождении… Жаль девчулю…» — пишет Эдуард С.

«А еще «скоммуниздили» чистые улицы, чистое метро, хорошие дороги, мосты, эстакады, развязки и всё остальное», — добавил Oleg A.

«Ломоносов, Карамзин, Ключевский и… Федина. Охренеть», — иронизирует Андрей Б.

«Откуда у нас повылазило столько дегенератов? Где их растили, в каком заповеднике?» — не понимает Александр Л.

София Федина Цитата из видео из YouTube

«Ещё один политик от котлет, и ведь верит в это…» — отреагировал Вадим Г.

«Куда ни плюнь, попадёшь в историка или эксперта. Все такие умные», — пишет Игорь Е.

«Говорит, что нет России и русского мира, «нет» и Крымского моста, «нет» и «Северного потока»… а России «точно нет». Ничего нет, кроме Украины. Подтверждение этого — глобус Украины», — иронизирует Николай Б.

«А Великий Новгород погулять вышел, когда появилась Киевская Русь. Почему-то всё время говорят про Киев, Москву…» — написал Юрий С.

«А Болгария лично у Федины «скоммуниздила» имя и коварно назвала им свою столицу. Не, ну, а шо?» — добавил Алексей К.

«И еще нефть с газом отобрали. Сделали подкоп еще при Иване Грозном, и все в московские закрома скоммуниздили», — не без иронии отметил Александр Г.

«Вот чушке повезло (как и ее единомышленникам) — по коровникам пела, а потом на хайпе «агрессор» в ВР (Раду. — О. П.) пролезла, и ведь не надо вообще ничего делать, просто шататься везде и рассказывать про «московські наративи» (московские нарративы. — О. П.)…» — добавила Ирина Д.

«Так Украина и Русь — это вообще-то два разных слова. Государство Украина находится на данный момент на землях Руси, но Украина никогда не была Русью. Это то же самое, если бы сейчас Китай или ЮАР были на этой земле — Киев всё равно бы не был столицей Китая или Африки», — написал Евгеній С.

Русь накануне нашествия Батыя. 1237 год

«Понятие Киевская Русь ввел историк В. Соловьев для обозначения временного периода. Ни в одной летописи, монетах, титулах князей нет такого сочетания слов, как Киевская Русь, есть Русь, Руссия, Россия и т. д.» — отметил Павел Б.

«Мало того, древнерусская государственность на территории современной Украины перестала существовать в 14-м веке с полным поглощением Польшей и Литвой Галицко-Волынского княжества. Украина как государство возникла в конце 20-го века (Гетманщина и УНР как несостоявшиеся квазиобразования не в счёт), 600 лет между Украиной и Русью, какая преемственность? Наверное, как между Румынией и Римской империей», — ответил Павлу Б. Андрей Т.

«Эти люди живут в параллельной реальности. Даже нет, в выдуманной, так что никакие разумные доводы туда вообще не доходят», — также ответила Павлу Б. Янина Т.

«В Москве десятки пунктов бесплатной вакцинации для всех желающих, пока в Киеве Федина квакает», — пишет Лейхем С.

«Москва оккупировала ваш мозг и засыпала в ваши головы опилки», — иронизирует Максим Ю.

«Даже если украла название и историю, то культуру, если она есть, украсть нельзя. Но так как ее не было, то и произведений литературы, искусства и прочего у Украины нет. Где памятники культуры Украины 18, 19-го веков?» — поинтересовался Евгений Ф.

«Угу, а такое государство, как Украина, вообще не существовало до недавних пор, а вообще, удивительно, как можно три десятка лет открещиваться от всего русского, собственной истории, в том числе и языка, чтоб потом заявить, что москали украли язык, историю и название страны, что, блин, за сюр?..» — не понимает Самсон С.

«Россия? Название «Россия» Москва «скоммуниздила»? И какую часть истории? Ту, в которой Украина 350 лет жила под польским протекторатом? Ведь именно тогда образовался тот украинский язык, на котором вы говорите сейчас. Хотя до этого говорили на русском», — добавил Дмитрий П.

Ян Матейко. Казимир III закладывает католический собор в покорённом Львове. 1888

«Так хочется быть Москвой, шо аж пищит!» — написал Дима Н.

«Нардеп Федина заявила, что русский язык никакой не русский, а московский. А настоящий русский язык — это украинский. Но если русский — это московский, а украинский — это русский, то получается, что украинского на самом деле не существует? Зрада? Зрада. Пожалуйтесь кто-то на Федину шпрехенфюреру, он ей клизму с салом поставит — и всё пройдёт», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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Напомним, ранее в честь празднования дня Киева на улицах украинской столицы были размещены билборды с оскорблениями в адрес Москвы.