Ярославль, 16 июня, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Https://culture.gov.ru/ Александр Филяев

Филяев прекратил работу 15 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, он стал победителем конкурса концепций развития музея-заповедника «Ростовский кремль», что предполагает последующее назначение директором учреждения культуры.

По данным ИА REGNUM, Филяев выйдет на работу в музее 21 июня. Исполняет обязанности директора департамента охраны объектов культурного наследия Наталья Грушевская.