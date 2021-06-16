Москва, , 10:18 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Речь идет о формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

Документ был внесен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным.

Положения протокола направлены на повышение энергетической безопасности государств — членов ЕАЭС, формирование в ЕАЭС правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик этих государств в сфере электроэнергетики, а также на дальнейшее укрепление их взаимовыгодного и равноправного экономического сотрудничества, отмечается в сопроводительных документах.

Ратификация протокола не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, следует з документов, представленных в Госдуму.

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