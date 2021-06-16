Пхеньян, , 10:18 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о напряженной ситуации с продовольствием в стране из-за ущерба от тайфунов в 2020 году. Об этом сообщает официальный печатный орган Трудовой партии Кореи (ТПК) газета «Нодон Синмун».

«Продовольственная ситуация среди населения сейчас становится напряженной, поскольку сельскохозяйственный сектор не выполнил план по производству зерна из-за ущерба, нанесенного тайфунами в прошлом год», — цитирует газета северокорейского лидера.

Выступая на заседании третьего пленума центрального комитета Трудовой партии КНДР 8-го созыва, Ким Чен Ын призвал присутствующих выдвинуть активные меры для решения этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КНДР Ким Чен Ын провёл консультативную встречу с высшими должностными лицами Центрального Комитета и местных органов Трудовой партии Кореи для обсуждения экономической политики на второе полугодие.

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер призвал участников совещания приложить «самоотверженные усилия» для улучшения ситуации в экономике.

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