Пхеньян, 16 июня 2021, 10:18 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о напряженной ситуации с продовольствием в стране из-за ущерба от тайфунов в 2020 году. Об этом сообщает официальный печатный орган Трудовой партии Кореи (ТПК) газета «Нодон Синмун».
Выступая на заседании третьего пленума центрального комитета Трудовой партии КНДР 8-го созыва, Ким Чен Ын призвал присутствующих выдвинуть активные меры для решения этой проблемы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КНДР Ким Чен Ын провёл консультативную встречу с высшими должностными лицами Центрального Комитета и местных органов Трудовой партии Кореи для обсуждения экономической политики на второе полугодие.
Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер призвал участников совещания приложить «самоотверженные усилия» для улучшения ситуации в экономике.
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