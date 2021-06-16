Гонконг, Китай, , 10:21 — REGNUM Китайские власти намерены более решительным образом противодействовать внешнему вмешательству в дела КНР и Гонконга, и любые попытки сдерживания страны являются обреченными на провал. Об этом 16 июня заявил на семинаре, посвященном 100-летней годовщине основания Коммунистической партии Китая (КПК), новый глава комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе страны Лю Гуанъюань.

«Любые попытки вмешательства во внутренние дела Китая или сдержать его развитие обречены на провал», — приводит его слова ТАСС.

Также спецпредставитель МИД КНР указал, что недавно принятый Пекином закон о противодействии иностранным санкциям «исходит из насущной необходимости бороться с гегемонизмом и политикой силы».

«Достоинство и законные права китайского народа не должны ущемляться, а историческую тенденцию к великому обновлению китайской нации под руководством КПК не остановить», — уточнил Гуанъюань.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что заявления лидеров стран G7 («Группы семи») о Китае являются клеветой и вмешательством во внутренние дела страны.