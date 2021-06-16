Джакарта, 16 июня 2021, 10:13 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо нацелен на то, чтобы прививать миллион человек в день, начиная с июля 2021 года, сообщает Kompas.
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«Наша цель будет достигнута в начале июля, если раньше она составляла 500 000, то в конце июля она должна достичь миллиона инъекций в день», — заявил глава государства.
Третий этап вакцинации от коронавируса в Индонезии нацелен на уязвимые группы населения.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиивыразил надежду, что регионы смогут увеличить скорость вакцинации против коронавируса.
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