Москва, 16 июня 2021, 10:12 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
Документом предусматривается, что государства-члены вправе устанавливать дополнительные антимонопольные запреты, дополнительные условия признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, а также основания и порядок выдачи предупреждений и предостережений от нарушения конкурентного законодательства.
Уточняются полномочия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в указанной сфере и провозглашается создание специального структурного подразделения.
Протокол был подписан 1 октября 2019 года в Ереване.
Все страны, входящие в ЕАЭС, кроме России, ратификационные процедуры завершили.
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