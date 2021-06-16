Ярославль, 16 июня, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области прокомментировали ситуацию с попыткой сноса исторического дома в «актёрском квартале» на улице Чайковского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом, который пытаются снести

Как сообщили в департаменте, владельца здания могут оштрафовать. В отличие от бурной реакции общественности, комментарий чиновников носит крайне сдержанный характер. Пока жители встают под ковш экскаватора, в департаменте лишь «готовят предписание» об остановке сноса.

«Указанное здание не является объектом культурного наследия. Это историческое здание, снос которого запрещен проектом зон охраны. Специалисты регионального департамента охраны объектов культурного наследия провели контрольно-надзорное мероприятие, по итогам которого составлен акт осмотра. В адрес собственника подготовлено предписание об остановке работ по сносу, направлено уведомление о вызове на протокол об административном правонарушении», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Отметим, что речь идёт лишь об остановке сноса, но не о запрете. Также в областном департаменте предложили обратиться в департамент градостроительства мэрии Ярославля.