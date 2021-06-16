Москва, , 10:07 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза в отношении России, которая будет основана на трёх базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат считает, что её авторы страдают от проблем со знанием истории и с восприятием реальности.

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Захарова напомнила, что стратегия была подготовлена главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС, который пройдёт 24−25 июня в Брюсселе.

«Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать»? Не представляете? А это Боррель», — написала представитель внешнеполитического ведомства в своём телеграмм-канале.

Захарова считает, что «у людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая комитет по международным отношениям евросоюзного парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений Европейского союза с Россией. Он содержит пресловутый принцип «поддержки демократии», который на деле означает вмешательство во внутренние дела России.

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Также есть принцип противодействия «русскоязычной пропаганде», что по сути означает жёсткую цензуру для российских средств массовой информации. В любом диалоге с Москвой предлагается придерживаться принципа «демократия прежде всего». Начать в Европарламенте предложили с остановки «Северного потока — 2».

Напомним, ранее лидеры 27 стран Европейского союза дали поручение Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях между Евросоюзом и Россией. Отмечается, что Евросовет осуждает «незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами союза». Документ должен быть представлен на саммите в июле.

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