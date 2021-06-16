Женева, Швейцария, , 10:09 — REGNUM В ходе встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве будет также обсуждаться вопрос дипломатической собственности РФ в США. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак. Двусторонние отношения — это краеугольный камень», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли обсуждаться тема дипломатической собственности на саммите в Женеве.

Также представитель Кремля подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном был свернут по инициативе американской стороны.

«Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога», — уточнил Песков.

Кроме того, он добавил, что во время разговора с Байденом Путин будет, как всегда, четко очерчивать «красные линии», которые для российской стороны являются принципиальными.

«Путин всегда четок в изложении «красных линий» для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Помимо этого, Песков отметил, что президенты России и США смогут пообщаться с глазу на глаз в случае, если они этого пожелают, так как время этих переговоров никто не ограничивает.

«Главы государств — они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявления президента США Джо Байдена о возможном вступлении Украины в состав НАТО.