Москва, , 09:54 — REGNUM Россия и США должны срочно начинать переговоры по теме контроля над вооружениями. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Да, договор [СНВ-3] был продлен, было принято политическое решение администрации Байдена. Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры», — сказал Песков.

По его словам, соответствующий разговор будет комплексным и крайне непростым.

Песков рассказал, что на сегодняшний день вопрос состоит в том, как и когда начинать подобные переговоры: «Это тоже предстоит сегодня определить двум президентам».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что стратегическая стабильность и контроль над вооружениями являются тонкой и комплексной материей: «В данном случае это уже субстанция, которая выходит за рамки наших двусторонних отношений. Это касается всего мира».