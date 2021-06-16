Вашингтон, 16 июня, 2021, 09:57 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлено на продажу купе Venturi 400 Trophy 1992 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Bring a Trailer Суперкар Venturi 400 Trophy

Французская автомобилестроительная компания Venturi всего выпустила 73 единицы Venturi 400 Trophy. Выставленный на продажу автомобиль был 27 по счету. Стоимость модели составляет 65 тыс. долларов (4,7 млн рублей).

Создано купе было специально для собственного монокубка производителя Gentlemen Drivers Trophy. При этом компания Venturi еще 15 единиц модели, предназначенных для дорог общего пользования.

Под капотом Venturi 400 Trophy стоит шестицилиндровый мотор объемом 3,0 л с турбонаддувом, который был совместно создан компаниями Peugeot, Renault и Volvo. Производительность агрегата составляет 408 л. с. (530 Нм). Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой».

С места до «сотни» модель разгоняется за 4,1 секунды. В салоне Venturi 400 Trophy установлены гоночные ковшеобразные сиденья OMP с четырёхточечными ремнями безопасности, а также встроенным каркасом безопасности и системой пожаротушения.

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