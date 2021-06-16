Вена, , 10:03 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 15 июня видеовстречу с генеральным директором немецкой фармацевтической компании CureVac Франц-Вернером Хаасом. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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20-минутная онлайн-встреча состоялась во время поездки Мун Чжэ Ина в Австрию.

Известно, что стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере вакцин от COVID-19.

Мун Чжэ Ин отметил необходимость налаживания скорейших поставок вакцины производства CureVac не только в Европе, но и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Он призвал рассмотреть Южную Корею в качестве возможной платформы по производству вакцины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.