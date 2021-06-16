Сухум, , 09:53 — REGNUM Призыв к России отказаться от признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии, который содержится в обнародованном коммюнике по итогам саммита глав стран-участниц НАТО, не учитывает реального положения дел и положений международных норм. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, опубликованном 15 июня на сайте абхазского министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали требования к Москве, изложенные в коммюнике «абсурдными».

"Политико-правовой акт признания Республики Абхазия полностью соответствовал нормам и принципами международного права и не требовал одобрения со стороны других государств», — говорится в заявлении абхазского МИД.

В министерстве отметили, что российские войска находятся на территории Абхазии в соответствии с двухсторонним соглашением и обеспечивают безопасность республики в то время, как НАТО наращивает военное взаимодействие с Грузией.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, основываясь на праве народов на самоопределение, которое предусмотрено в декларации ООН.

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