Джакарта, , 09:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду, что регионы смогут увеличить скорость вакцинации против коронавируса, сообщает Kompas.

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К августу 2021 года глава государства надеется, что в секторе финансовых услуг будет достигнут коллективный иммунитет. Об этом президент заявил во время телеконференции, посвященной внедрению вакцинации против коронавируса в секторе финансовых услуг.

Правительство Индонезии поставило цель привить 100 000 работников сектора финансовых услуг.

Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что по состоянию на 15 июня полную вакцинацию от коронавируса прошли 11 699 021 человек.

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