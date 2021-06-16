Вильнюс, , 09:50 — REGNUM Глава государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас во время пресс-конференции в Вильнюсе сообщил, что его ведомству известно о том, что в настоящее время около тысячи нелегальных мигрантов пытаются проникнуть на территорию ЕС из Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

«По нашим данным, в Минске собралась большая группа нелегальных мигрантов, и к ним постоянно присоединяются новые люди. Сейчас их около тысячи. Они приехали из Багдада и Стамбула, и планируют направиться к границе с ЕС, чтобы проникнуть на территорию наших стран. На прошлой неделе мы уже фиксировали, как нелегальные мигранты с территории Белоруссии круглосуточно нарушали нашу границу», — заявил Любаевас.

При этом, он заявил, что в его ведомстве не исключают, что это «сознательная политика Александра Лукашенко». «Белорусский режим становится все более и более непредсказуемым и представляет угрозу не только для своих ближайших соседей, но и для всего Европейского союза», — добавил пограничник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швенчёнского района Литвы организовали строительство палаточного городка, в котором будут расселять нелегальных мигрантов, которые пребывают в республику из Белоруссии. По сообщениям МИД Литвы, республика пока не имеет соответствующей инфраструктуры, чтобы принять большее количество мигрантов, а с начала года из Белоруссии в Литву нелегально прибыло около 300 человек. Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год.