Петергоф, Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В государственном музее-заповеднике «Петергоф» закрылись для посещения несколько музейных объектов. Ограничения связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и его пригороде. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Дарья Драй ИА REGNUM Большой каскад

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Таким образом, в музее-заповедники теперь закрыты: до 25 июня — дворец «Коттедж» и Фермерский дворец; до 27 июня — историко-культурный проект «Государевы потехи» и музей-спектакль «Дом игральных карт».

«Музеи закрыты в рамках исполнения Стандарта деятельности ГМЗ «Петергоф» в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», — пояснили в пресс-службе.

Стоимость билетов, приобретённых заранее онлайн, будет возвращена.