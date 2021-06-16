Москва, 16 июня 2021, 09:49 — REGNUM Программа развития Москвы обращена к каждому москвичу, сообщил 16 июня мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
Он опубликовал пост о совместной работе с партией «Единая Россия», отметив, что в партийной программе «нет нереальных планов и неисполнимых обещаний», поэтому «всё можно сделать».
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Собянин анонсировал в городе «большую работу» с опорой на опыт и команду.
«Вместе мы сделаем Москву лучшим городом Земли для всех поколений москвичей!» — написал столичный мэр.