Киев, , 09:52 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело в отношении депутата Харьковского горсовета, представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Лесика. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, поводом для возбуждения дела стала оценка политиком государственного переворота на Украине 2014 года.

«Это лицо, во-первых, посмело назвать «революцию достоинства» «вооружённым захватом власти и переворотом», что прямо противоречит… постановлению Верховной рады Украины № 1240-ІХ…, в которой чётко установлено, что «революция достоинства» является одним из ключевых моментов украинского госстроительства и выразителем национальной идеи свободы», — рассказал Юрчишин.

Депутат отметил, что Лесика подозревают в призывах к насильственному изменению конституционного строя или к захвату власти с использованием средств массовой информации.

«Убеждён, что приспешники «оккупантов» должны быть наказаны за откровенное пренебрежение украинской государственностью», — подытожил он.

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