Киев, 16 июня 2021, 09:52 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело в отношении депутата Харьковского горсовета, представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Лесика. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, поводом для возбуждения дела стала оценка политиком государственного переворота на Украине 2014 года.
Депутат отметил, что Лесика подозревают в призывах к насильственному изменению конституционного строя или к захвату власти с использованием средств массовой информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве около 5 тыс. сторонников ОПЗЖ провели митинг в поддержку мира в Донбассе.
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве прошёл митинг в поддержку мира в Донбассе