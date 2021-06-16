Хабаровск, , 09:50 — REGNUM В Хабаровском крае с 16 июня стартовала избирательная кампания по досрочным выборам губернатора. Уже шесть партий заявили о намерении участвовать в выборах.

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«Избирательные объединения начали уведомлять избирательную комиссию Хабаровского края о проведении мероприятий по вопросам выдвижения кандидатов на выборах губернатора», — сообщается на официальной странице краевого избиркома в «Инстаграм».

Отмечается, что о проведении конференции комиссию уведомили: ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Зелёные», КПРФ, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и «Зелёная альтернатива».

Для регистрации кандидата необходимо собрать 175 достоверных подписей депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Хабаровского края составил календарь выборов в 2021 году — день голосования по выбору губернатора региона назначен на 19 сентября.