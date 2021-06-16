Ярославль, 16 июня, 2021, 09:45 — ИА Регнум. С 1 июля 2021 года в Ярославской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Квитанция

Электроэнергия для городских жителей подорожает с 3 рублей 84 копеек до 3 рубля 99 копеек за киловатт-час. Поднимется плата и за другие услуги.

В среднем повышение платы за холодное водоснабжение произойдет на 3,3%, за водоотведение — на 2,9%, за отопление и горячее водоснабжение — на 3,5%, за газ — на 3%.

Вырастет и плата за вывоз мусора. До 1 июля жители многоквартирных домов платили 93 рубля 65 копеек в месяц, после этой даты плата вырастет до 95 рублей 51 копейку с человека. Для для частного сектора новый тариф составит 108 рублей 24 копейки.

Тарифы на коммунальные услуги устанавливает департамент ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области. Их изменение для населения происходит два раза в год. Как уверяют региональные власти, максимальный рост совокупной платы за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2020-го составит 5,4%. Если у кого-то из потребителей рост будет выше, разница будет компенсирована из областного бюджета.