Москва, , 09:44 — REGNUM Авторы новой внешнеполитической стратегии ЕС в отношении России испытывают проблемы с восприятием реальности. Об этом 16 июня написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представил новую стратегию, подготовленную к саммиту Евросоюза в Брюсселе 24−25 мая. Политика будет основана на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

Захарова предложила представить человека, который предлагает выстраивать отношения на этих принципах. «Не представляете? А это Боррель», — написала представитель МИД.

По её мнению, у авторов концепции проблемы со знанием истории, чувством реальности и преобладанием фобий над мировосприятием.

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