Москва, , 09:41 — REGNUM В Кремле обратили внимание на заявления президента США Джо Байдена о возможном вступлении Украины в состав НАТО. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО», — сказал Песков.

Он охарактеризовал заявление американского лидера как «новый элемент», и напомнил, что ранее таких заявлений не совершалось: «Конечно, в Москве мы обратили на него внимание».