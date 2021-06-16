Хельсинки, 16 июня, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Финских футбольных болельщиков предостерегли от вакцинации в Петербурге от коронавирусной инфекции. Если же такое желание есть, прежде чем ставить прививку, финским фанатам следует проконсультироваться со своей страховой компанией. Об этом сообщается на сайте болельщиков Финляндии.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

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«На стадионе могут быть пункты прививки от короновируса. Если вы решите принять вакцину, которая еще не была одобрена для использования в Финляндии, не забудьте заранее проконсультироваться со своей страховой компанией о любых побочных эффектах или проблемах», — говорится в сообщении.

Как отмечает ИА REGNUM, пункт вакцинации от коронавируса действительно уже несколько месяцев работает на стадионе «Санкт-Петербург». Однако он предназначен только для вакцинации российских граждан.

Напомним, 16 июня в Петербурге состоится матч между сборными России и Финляндии. Следующие игры запланированы на 18 июня — Швеция — Словакия, 21 июня — Финляндия — Бельгия, 23 июня — Швеция — Польша и еще один матч ¼ финала состоится 2 июля.