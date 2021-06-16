Москва, , 09:38 — REGNUM Отсутствие в графике переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена встречи в формате тет-а-тет не говорит о том, что оба лидера не готовы к такому общению. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это предлагаемый формат, и, собственно, они начнут с общения — два президента, министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров и госсекретарь [США Энтони Блинкен]», — сказал Песков.

По его словам, оба лидера обсудят между собой вопрос дипломатической собственности, поскольку «обходить этот вопрос нельзя никак». Он также напомнил, что двусторонние отношения — «это краеугольный камень», и требуется «разобрать все завалы» в этой области, а также проговорить все вопросы.

Песков также подчеркнул, что российский лидер всегда чёток в донесении до партнёров «красных линий», в том числе и при таких разговорах, как с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину и Байдену предстоит определиться, как быть с главами диппредставительств, это будет их решение.