Женева, Швейцария, , 09:44 — REGNUM Фотография кабинета на женевской вилле Ла Гранж, где 16 июня встретятся президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, опубликована в телеграм-канале российского МИД.

«К переговорам все готово: вот здесь завтра будут разговаривать Путин и Байден», — говорится в описании снимка.

На фотографии изображена комната, всю стену которой занимают шкафы с книгами. Перед ними установлены флаги России и США, два кресла и столик с глобусом.

Как сообщало ИА REGNUM, местом для переговоров президентов России и США выбрана вилла Ла Гранж, построенная в XVIII веке на берегу Женевского озера. В библиотеке виллы есть уникальные книги, в том числе изданные в XV веке.

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