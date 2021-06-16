Москва, , 09:28 — REGNUM Время переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена никто не фиксирует, это будет их выбор. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Главы государств — они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор», — сказал Песков.

При этом он отметил, что повестка дня в рамках переговоров двух лидеров «настолько обширная, что, конечно, ее уплотнить в 4−5 часов переговоров чрезвычайно тяжело».