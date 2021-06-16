Берн, , 09:28 — REGNUM В Кремле продолжают подготовку к традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока преждевременного говорить о дате проведения мероприятия. «Мы своевременно сообщим. Подготовка ведется», — сказал Песков.

Как сообщал ИА REGNUM, в марте Владимир Путин заявил, что прямая линия с президентом России позволяет лучше понять, в чем состоят потребности граждан и в какой сфере нужно прилагать наибольшие усилия.

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