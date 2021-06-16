Москва, , 09:26 — REGNUM Госдума намерена принять заявление «О планах и действиях Республики Молдова и Украины, ведущих к срыву урегулирования приднестровского конфликта, и мерах поддержки граждан Российской Федерации и российских соотечественников в Приднестровье», передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Депутаты Государственной думы воспринимают совместные планы молдавских и украинских властей, призывы к слому действующего формата миротворческой операции как угрозу миру и стабильности, интересам граждан Российской Федерации и российских соотечественников в регионе.

«Всем должно быть ясно, что Российская Федерация как гарант урегулирования приднестровского конфликта, мира и спокойствия на берегах Днестра не даст поставить своих граждан и соотечественников на колени», — говорится в документе.

Госдума считает неприемлемыми любые деструктивные и безответственные заявления и действия властей Молдавии и Украины, направленные на подрыв действующего формата миротворческой операции, осуждает применение против Приднестровья блокадно-ограничительных мер и заявляет о необходимости скорейшего разблокирования переговорного процесса по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта на всех уровнях и особенно на Постоянном совещании по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате «5+2».