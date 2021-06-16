Тюмень, 16 июня, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Тюмени прошли общественные слушания по благоустройству городской набережной реки Туры. Проект представили сотрудники архитектурно-инженерной группы ИСТ, сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Aigist.ru Благоустройство набережной Тюмени. План

Тюменцев разработчики проекта спрашивали, чем они хотят наполнить пространство набережной, как разделить потоки пешеходов и велосипедистов. Концепция первичная и подлежит корректировке, подчеркнули архитекторы.

Разработчики предлагают соединить набережную с логом реки Тюменки и нежилым сектором за Свято-Троицким монастырём. А также разбить парк «Чинги-Тура», создать историческую деревню, зону коворкинга из нескольких амфитеатров, которые можно будет использовать и в зимнее время. В районе моста Влюблённых можно возвести сооружение, по форме напоминающее часовню. Оно станет точкой для проведения свадеб, венчаний и фотосессий, и зафиксирует место утраты ценного для истории Тюменской области собора.

В новом проекте благоустройства набережной решается проблема её доступности для маломобильных категорий населения. Для этого предлагается построить подвесную конструкцию парящего моста с панорамным лифтом и смотровыми площадками

Заброшенное здание гауптвахты предлагается отреставрировать и сделать возле него паркинг на 350 автомобилей. Отдельно архитекторы остановились на особенностях озеленения набережной, идее речных трамваев и ресторанов. Полностью концепция благоустройства набережной Тюмени будет готова в августе. Тогда её вновь покажут общественникам и тюменским властям.