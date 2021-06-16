Женева, Швейцария, , 09:28 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут побеседовать с глазу на глаз во время саммита в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.

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«Главы государств — они и есть главы государств», — отметил представитель Кремля.

По его словам, разговор с глазу на глаз будет возможен, если и Путин и Байден сочтут его необходимым. Время их общения никто не ограничивает, это будет выбор самих президентов.

Песков добавил, что Путин всегда чётко излагает «красные линии», не станет исключением и разговор с Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии встречу президентов России и США назвали «знаком надежды».

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