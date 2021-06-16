Бангкок, , 09:12 — REGNUM Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча извинился перед общественностью за промедление с вакцинацией от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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По словам премьер-министра, задержка была вызвана проблемами с поставками и распределением вакцины.

«Я прошу прощения за эту проблему и хочу взять на себя полную ответственность», — заявил журналистам премьер-министр Таиланда.

По последним данным 4,76 млн человек из 66 млн жителей Таиланда получили первую инъекцию вакцины от COVID-19.

Сообщается, что поставки вакцин в Таиланд зависели от местных компаний-производителей. Около 7000 организаций, включая частные компании и местные организации, сейчас ищут альтернативные варианты.

Правительство Таиланда также планирует получить миллион доз вакцины от компании Sinopharm 20 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах начали в Таиланде сотрудники университета Чулалонгкорн.

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