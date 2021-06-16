Чебоксары, 16 июня, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Чувашии памятной медалью в честь 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей награждены первые 13 человек, в том числе девять — участницы возведения рубежей обороны в 1941—1942 годах. Соответствующее распоряжение о награждении подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Эскиз медали в честь 80-летия строительства Сурского рубежа в Чувашии

Символично, что первые награждённые памятной медалью — женщины. Именно женщины в годы Великой Отечественной войны составили основную часть трудовой мобилизации, на их плечи легла самая тяжёлая работа: рытьё окопов, танковых рвов и ходов сообщения.

Первыми памятной медали, посвящённой 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, удостоены девять бойцов — так называли в годы Великой Отечественный войны строителей оборонительных рубежей. Это Любовь Ивановна Аркадьева, Ирина Константиновна Данилова, Евгения Федоровна Денисова, Любовь Андреевна Егорова, Мария Васильевна Кабакова, Мария Александровна Камчаткина, Антонина Ильинична Лебедева, Галина Матвеевна Николаева, Дария Тимофеевна Родионова.

Награда им присвоена за «самоотверженный труд при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

Кроме того, ещё четыре человека награждены памятной медалью «за плодотворную работу по организации и проведению мероприятий, посвящённых трудовому подвигу участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге» и его популяризацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Сурский и Казанский рубежи должны были в случае взятия Москвы сдержать натиск фашистской армады на подступах к стратегическим промышленным центрам — Казани и Уралу. Для Чувашии эта стройка стала самой масштабной в истории: на неё мобилизовали более 170 тыс. человек, подавляющее большинство — женщины. Ежедневно рубежи возводили до 110 тыс. человек. Строительство шло в лютые морозы, которые превышали — 40 градусов, при этом окопы рыли вручную, так как техники в то время практически не было.