Варшава, , 09:03 — REGNUM 16 июня состоится секретное заседание Сейма Польши по поводу недавней кибератаки на данные ряда польских депутатов и политиков. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии «Право и справедливость» Радослав Фогель на странице в соцсети Twitter.

«16 июня состоится секретное заседание Сейма на тему кибератак на Польшу, потому что 15 июня кто-то снова предпринял попытку взлома электронных почтовых ящиков наших депутатов. Каждый может быть уязвимым, и в вопросах безопасности в сети идет постоянная гонка вооружений», — говорится в сообщении.

Фогель также сообщил, что с просьбой организовать в срочном порядке такое секретное заседание Сейма обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он также напомнил, что массовая кибератака началась еще на прошлой неделе. Тогда неизвестные взломали электронную почту главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика и почтовый ящик его жены, а также их аккаунты в социальных сетях.

«Если речь идет о кибератаках, то их масштаб обширен, и это касается не только Михала Дворчика, не только членов правительства, не только партии «Право и справедливость», а широкого круга лиц. На этой неделе история ожидаемо повторилась. Мы должны что-то делать», — добавил польский чиновник.