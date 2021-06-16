Киев, , 09:11 — REGNUM Земельный закон, который на Украине вступает в силу 1 июля 2021 года, не что иное как «расправа» над гражданами страны. Такое мнение в своём обращении к жителям Украины во время выступления в Верховной раде высказала лидер фракции «Батькивщина» в законодательном органе власти Юлия Тимошенко.

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«Хочу обратиться к украинцам. С 1 июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю», — заявила парламентарий в обращении, которое опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel.

Она отметила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями, без согласований снимать верхние слои чернозёма. Тимошенко считает, что у крестьян начнут отбирать землю, делая, таким образом, из них «рабов».

"Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной, — уверена политик. — Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев».

Лидер партии «Батькивщина» напомнила, что президент страны Владимир Зеленский обещал принимать подобные решения только после референдума, однако инициатива по проведению всеобщего голосования была сорвана. От лица партийного объединения Тимошенко выразила готовность бороться с принятием закона о земле.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ об обороте сельскохозяйственных земель, направленный на обеспечение полноценной реализации права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для населения Украины, а также на развитие инвестиционных возможностей аграрного сектора, президент Украины Владимир Зеленский подписал в апреле 2021 года.

Как заявил министр аграрной политики Украины Роман Лещенко, рынок земли в стране будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций». Чиновник добавил, что главные законодательные акты, необходимые для запуска рынка земли, уже «финализированы», но в июне ещё ожидается принятие ряда нормативных актов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что после открытия рынка земли цены на неё вырастут вдвое в течение ближайших трёх — пяти лет. По его словам, при условии эффективного управления землёй потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты составит до 12 млрд грн.