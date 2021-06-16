Лондон, , 09:03 — REGNUM Дипломатические отношения между Россией и США могут отчасти нормализоваться после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пишут британские издания The Times и The Economist.

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По мнению авторов статьи в газете The Times, Россия и США готовятся по меньшей мере объявить о возвращении своих послов на место работы. Ранее американский посол в РФ отбыл в США, а российский — в Россию.

Обозреватели журнала The Economist отмечают, что отсутствие такой договорённости станет «по-настоящему плохим знаком». Они предполагают также, что Путин и Байден обсудят возможное открытие консульств России в США и американских диппредставительств в РФ, закрытых в предыдущие годы.

В журнале полагают, что Байден на встрече с Путиным начнёт испытывать «политику двойственных сигналов». Это жёсткое осуждение одних направлений политики и предложения о сотрудничестве в других. Такой подход Белый дом намерен применять к России и Китаю.

The Times отмечает, что американской стороне будет трудно договориться с Россией об обмене заключёнными. Конкретных обещаний в США на этот счёт избегали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита 16 июня в Женеве Путин и Байден, как ожидается, обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки.

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