Уфа, , 09:06 — REGNUM Проект закона «О молодежной политике в Республике Башкортостан» разработали в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Сообщается, что депутаты госсобрания региона намерены рассмотреть данный проект закона в первом чтении на заседании 23 июня.

«Законопроект отражает и развивает отдельные положения обновленной Конституции Российской Федерации, а также новации Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». В соответствии с законопроектом возрастные рамки этой категории населения сдвигаются на пять лет. Молодежью в нашей республике будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что в случае вступления в силу данного закона, количество молодых людей в республике увеличится на 344 тысяч человек и станет более 1,1 миллиона человек. (около 28% населения региона).

Сообщается, что по этому показателю Башкирия является самым молодым регионом Приволжского федерального округа.

«Проблемы молодежи 30−35 лет значительно отличаются от потребностей подростков 14−15 лет. Чаще всего это уже зрелые люди, которые успели чего-то достичь и понимают, куда они идут и чего хотят. Государственная молодежная политика должна строиться исходя из потребностей разных возрастных групп», — отметил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2021 году на организацию стажировки выпускников учреждений профессионального образования планируют направить 18,3 млн рублей.