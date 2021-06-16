Мадрид, 16 июня 2021, 09:00 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил во вторник, 15 июня, из рук мэра испанской столицы Мадрида Хосе Луиса Мартинес-Альмейда «Золотой ключ Мадрида». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.
В ходе церемонии испанский мэр отметил, что двери Мадрида всегда открыты, подчеркнув важность двусторонних обменов.
«Я верю, то этот ключ принесёт удачу Южной Корее и Корейскому полуострову, — отметил Мун Чжэ Ин. — Этим ключом я открою дверь в посткоронавирусную эпоху».
Отметим, что после прибытия в Испанию южнокорейский лидер и его супруга посетили Королевский дворец в Мадриде, где состоялась приветственная встреча с королем Испании Филиппом VI и королевой Летисией.
В ходе встречи Мун Чжэ Ин вручил королю Филиппу VI и его супруге высшую государственную награду Южной Кореи орден «Мугунхва».