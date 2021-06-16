Кызыл, , 08:54 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя администрации главы Тувы назначен 33-летний Айдын Чюдюк. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с апреля 2021 года он исполнял обязанности министра земельных и имущественных отношений республики.

Айдын Чюдюк родился в Кызыле в 1987 году. В 2010 году окончил Московский институт банковского дела, после чего до 2018 года работал на руководящих должностях в мэрии столицы Тувы.

Освободившееся кресло в минземимущества республики по указу главы Владислава Ховалыга занял Менги Кара-оол. Он закончил экономический факультет Красноярского государственного университета в 2004 году. Занимал различные должности в министерстве экономики Тувы и мэрии Кызыла.

«С 2019 по 2020 гг. работал научным сотрудником ТИГПИ (сектор экономики). 2017−2021 гг. — генеральный директор ООО «Прогресс», — добавили в правительстве.