Канберра, 16 июня, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Журналист из Австралии Адам Крейтон (Adam Creighton) объяснил, почему миф об «упадке» России является не соответствующим действительности. Его статью на эту тему 16 июня обнародовало местное издание The Australian.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Как отмечает Крейтон, военная и экономическая мощь России гарантирует ей, что на поколение вперед она останется крупным мировым игроком.

Также австралийский журналист указывает, что РФ занимает шестое место в мире по объему военных исследований и разработок, причем приоритетными направлениями в стране считаются беспилотники, автономные транспортные средства и технологии машинного обучения.

Кроме того, автор статьи поясняет, что Россия уделяет внимание повышению эффективности армии в условиях кибервойны.

Помимо этого, он добавляет, что у России имеется $600 млрд в валютных резервах, что говорит о хорошем состоянии государственных финансов. В то же время, как уточняет автор материала, у РФ, невзирая на отставание от стран Запада по ряду показателей, имеется контроль над большим количеством ресурсов.

Вместе с тем журналист пишет, что, как он считает, Россия представляет собой угрозу и для США, и для Австралии, при том, что на первом месте в этом списке для обеих стран, по мнению Крейтона, стоит Китай.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня газета Politico сообщила, что возросший уровень сотрудничества между Россией с Китаем является поводом для беспокойства для администрации президента США Джо Байдена.