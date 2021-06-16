Берлин, , 08:51 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится 16 июня, является «знаком надежды». Об этом 16 июня сообщает немецкая редакционная группа Funke со ссылкой на главу бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле.

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«Тот факт, что Путин и Байден встретятся и поговорят друг с другом, является знаком надежды. Мы все рады в лице президента Байдена иметь партнера, который осознает ответственность Соединенных Штатов за то, чтобы мир не утрачивал стабильность», — сообщил Шойбле.

Он назвал Россию — «большой и важной страной», а также призвал к сотрудничеству с ней на принципах уважения, обозначив ряд глобальных вопросов, решение которых можно осуществлять совместно. К ним относятся: климат, стабильность и борьба с голодом.

Однако при этом глава бундестага ФРГ также четко обозначил вопросы, по которым нужно высказывать несогласие. Это вопросы, касающиеся происходящего в Белоруссии и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в ходе встречи Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

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