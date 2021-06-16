Владикавказ, , 08:47 — REGNUM В Северной Осетии уходит с поста главы министерства здравоохранения Тамерлан Гогичаев. Указ о его отставке будет подписан в ближайшее время, передает ГТРК «Алания».

Временно руководить минздравом будет Сослан Тебиев, занимающий должность заместителя министра здравоохранения. В должности главы минздрава Тамерлан Гогичаев проработал почти два с половиной года, с ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Северной Осетии ушел с поста главы управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев. На принятие решения об уходе с должности повлияла критика по поводу его работы, высказанная врио руководителя республики Сергей Меняйло.

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