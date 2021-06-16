Женева, Швейцария, , 08:48 — REGNUM Современной России больше, чем Советскому Союзу, не хватает контактов и взаимного диалога с США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 16 июня в преддверии встречи российского и американского лидеров в Женеве.

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«Даже в период советской истории мы никогда не доходили до такого дефицита контактов, дефицита диалога. А сейчас этот дефицит происходит на фоне растущего конфликтного потенциала в мире», — сказал представитель Кремля ТАСС.

Он отметил, что в мире происходят региональные конфликты, наблюдаются проблемы с разоружением, проблемы в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями. Кроме того, Европа обеспокоена обвальным изменением климата, для региона это тема номер один.

Россия тоже не менее уязвима из-за изменений климата, и именно ей и Америке следует говорить на эти темы в интересах всего человечества. Но диалога нет, это плохо, это и есть низшая точка двусторонних отношений, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начнутся 16 июня в Женеве в 13:35 по местному времени (14:35 мск).

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