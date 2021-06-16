Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Президент США Джо Байден пытается «замирить» своего российского коллегу перед саммитом в Женеве тогда, когда против Москвы нужно занимать самую жесткую позицию, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Либералы считают, что проблема в нас, а не в России», — отметил Грэм.

«Если бы мы были более разумными, если бы мы работали с ними и дали им возможность построить трубопровод [Северный поток 2], если бы мы вернулись к договору СНВ-3 … все было бы хорошо», — добавил он.

Со своей стороны, Грэм призвал к более жестким шагам в отношении Москвы, особенно в части кибератак. По его словам, США в случае еще одного кибернападения на их инфраструктуру должны ответить тем же.

«Он должен сказать Путину: «Если в Америке будет еще одна кибератака с российской территории, вы заплатите», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, раскритиковал сенатор Байдена и за нежелание выступать с Путиным на одной пресс-конференции. По словам Грэма, таким образом американский лидер лишь подтвердил, что он будет плохо выглядеть на фоне российского коллеги.