Вашингтон, 16 июня 2021, 08:39 — REGNUM Президент США Джо Байден пытается «замирить» своего российского коллегу перед саммитом в Женеве тогда, когда против Москвы нужно занимать самую жесткую позицию, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Со своей стороны, Грэм призвал к более жестким шагам в отношении Москвы, особенно в части кибератак. По его словам, США в случае еще одного кибернападения на их инфраструктуру должны ответить тем же.
Кроме того, раскритиковал сенатор Байдена и за нежелание выступать с Путиным на одной пресс-конференции. По словам Грэма, таким образом американский лидер лишь подтвердил, что он будет плохо выглядеть на фоне российского коллеги.